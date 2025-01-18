Fenerbahçe, OGM Ormanspor'a kaybetti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-59'luk skorla ev sahibi takım OGM Ormanspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
OGM Ormanspor: Epoupa 6, Berger 8, Burke 17, Manolya Kurtulmuş 19, Aokuso 11, Duygu Özen 9, Esra Ural Topuz 2, Zeynep Şevval Gül
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 11, Atkins 8, Allemand 6, Badiane 11, Milic 13, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 3
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