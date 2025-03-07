Fenerbahçe, Olimpia Milano'yu devirdi

DHA

EuroLeague’in 28’inci hafta mücadelesinde İtalyan takımı Olimpia Milano ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Unipol Forum'da oynanan müsabakada kazanan 100-76'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, 19'UNCU GALİBİYETİNİ ALDI

Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 18 sayı üreten Errick McCollum oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 19’uncu galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 13’üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Olimpia Milano: Dimitrijevic 2, Mannion 7, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Leday 11, Ricci 6, Flaccadori 2, Caruso 2, Shields 17, Mirotic 11, Gillespie

Fenerbahçe: McCollum 18, Baldwin IV 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Hayes-Davis 14, Tarık Biberovic 8, Hall 10, Guduric 4, Bango 8, Colson 8, Birch 4, Pierre