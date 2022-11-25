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    Fenerbahçe, Olimpia Milano'yu mağlup etti

    Fenerbahçe, Olimpia Milano'yu mağlup etti

    EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 82-72 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 00:47
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    EuroLeague'de 10. maçında 9. galibiyetini alan Fenerbahçe, en yakın rakibine 2 galibiyet farkla haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

    Bu skorla birlikte Fenerbahçe'ye evinde kaybeden Olimpia Milano'nun mağlubiyet serisi ise 6 maça çıktı ve 10 maç sonunda 3 galibiyette kaldı.

    Fenerbahçe mücalede baskın taraf

    Olimpia Milano, karşılaşmaya Kevin Pangos'un üçlüğüyle başladıktan sonra Fenerbahçe, rakibine Johnathan Motley ve Scottie Wilbekin'in basketleriyle karşılık vererek 7:36 kala 3-5 ile önde olan taraftı.

    Sonrasında Timothe Luwawu-Cabarrot ile etkili olan ev sahibi ekip, 4:28 kala 11-5'lik üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe, Tonye Jekiri ile etkili olurken 2:20 kala Marko Guduric'in serbest atış çizgisinden isabeti durumu 13-10 yaptı. Naz Mitrou-Long ve Davide Alviti ile üst üste üçlük isabetleri bulan Milano, 41 saniye kala 21-12'lik üstünlüğü yakaladı. Tonye Jekiri'nin basket faul isabetiyle de çeyrek 21-15 sona erdi.

    Fenerbahçe, Olimpia Milano yu mağlup etti #1

    İlk periyot: Olimpia Milano 21-15 Fenerbahçe

    İkinci periyoda Olimpia Milano, çok iyi başladı. Ev sahibi ekip, 5:18 kala Nicolo Melli'nin basketiyle 35-19'luk üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Fenerbahçe, devrenin sonuna kadar rakibini durdurmayı başararak 14-2'lik bir seri yakaladı. Scottie Wilbekin'in devre biterken bulduğu üç sayılık isabet ile ilk yarı 37-32 sona erdi.

    Fenerbahçe, Olimpia Milano yu mağlup etti #2

    İlk yarı: Olimpia Milano 37-32 Fenerbahçe

    Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe, ikinci çeyreğin son bölümünde yakaladığı seriyi üçüncü periyoda da taşıyarak 7:30 kala Nick Calathes'in basketiyle 37-37'lik eşitliği yakaladı.

    6:56 kala da Nigel Hayes-Davis'in üçlüğü, temsilcimizi 39-40 öne geçirdi. Periyodun kalan bölümünde de özellikle Nigel Hayes-Davis ile etkinliğini sürdüren Fenerbahçe, son çeyreğe 48-58 üstünlük ile gitmeyi başardı.

    Fenerbahçe, Olimpia Milano yu mağlup etti #3

    Üçüncü periyot: Olimpia Milano 48-58 Fenerbahçe

    Son çeyreğin ilk bölümünde, Nigel Hayes-Davis ve Devin Booker ile sayılar bulan Fenerbahçe , 8:50 kala 48-62'lik üstünlüğü yakaladı. İkinci çeyrekte 16 sayı geri düşen temsilcimiz, üçüncü çeyreğin başında 14 sayı farkla üstün duruma gelmeyi başarmış oldu.

    7:57 kala Devon Hall'un üç sayılık basketi, 55-64 ile Milano'nun farkı tek hanelere indirmesini sağladı. Nigel Hayes-Davis'in üçlüğü sonrası 5:33 kala Johnathan Motley'nin serbest atış çizgisinden bulduğu isabetler 59-73 ile farkı yeniden 14 sayıya getirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, karşılaşmadan 72-82'lik skorla galip ayrıldı.

    Fenerbahçe, Olimpia Milano yu mağlup etti #4


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