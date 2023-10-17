Fenerbahçe, Panathinaikos'u mağlup etti Turkish Airlines EuroLeague'in 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Panathinaikos'u 83-69'luk skorla devirdi.

İHA

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'in 3. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadelenin ilk periyodunu Johnathan Montley, Nick Calathes ve Marko Guduric'in sayılarıyla 27-9 galip kapattı.

Sarı-lacivertliler ikinci çeyrekte de üstün oyununu sürdürerek devreye 43-28'lik skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta hücumda bulduğu pozisyonları iyi değerlendiren Fenerbahçe çeyreği 67-45 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip son periyotta ise oyun üstünlüğünü koruyarak maçtan 83-69'luk skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'den 2. galibiyet

Bu sonuçla Fenerbahçe, EuroLeague'deki ikinci galibiyetini elde ederken Panathinaikos ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Georgias Papagiannis 15, Johnathan Montley 14, Marko Guduric ve Nick Calathes de 12'şer sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Panathinaikos'ta ise Mathias Lessort'un 19, Kyle Guy'ın da 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)