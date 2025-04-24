Fenerbahçe, Paris Basketbol karşısında 2-0 öne geçti

EuroLeague play-off serisi ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk etti.
Rakibini 89-72'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 2-0'a getirmeyi başardı.
Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe'de 20 sayı kaydeden Tarık Biberovic oldu.
Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı play-off serisinde üçüncü müsabaka 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde oynanacak.
FENERBAHÇE: 89 - PARİS BASKETBOL: 72
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)
Fenerbahçe: Hall 9, Guduric 13, Hayes-Davis 16, Colson 6, Birch, McCollum 2, Baldwin 11, Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic 20, Pierre 5, Bango, Melli 7
Paris Basketbol: TJ Shorts 18, Ward 10, Herrera, Jantunen 9, Hayes 4, Hifi 15, Ouattara 5, Bandja 3, Malcolm 8, Cavaliere, Kratzer, Dossou-Yovo
1. Periyot: 29-20
Devre: 61-38
3. Periyot: 76-57
Beş faulle çıkan: 38.31 Hifi (Paris Basketbol)
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