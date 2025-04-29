Fenerbahçe, Paris Basketbol'u yenerek Final Four'a kaldı

Haber Merkezi
EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Basketbol'a konuk oldu.
Fenerbahçe, rakibini normal süresi 80-80 biten maçta 98-88 mağlup etti ve Final-Four'a katılmaya hak kazandı.
Seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe, maçın uzatma bölümünde 28 sayı kaydetti.
Fenerbahçe'de Tarık Biberoviç, 21 sayı kaydederek takımın en skorer ismi oldu.
EuroLeague Final Four, 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek.
Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs Pazar günü ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.
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