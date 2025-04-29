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Fenerbahçe, Paris Basketbol'u yenerek Final Four'a kaldı

Fenerbahçe, Paris Basketbol'u yenerek Final Four'a kaldı Fenerbahçe, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Paris Basketbol'u 98-88 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve Final Four biletinin sahibi oldu.