Fenerbahçe, Partizan'a da yenildi

EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan'da Partizan deplasmanına çıktı.
Partizan, mücadeleyi 90-81'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla 7. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe, çıktığı son 6 maçta 5. kez mağlubiyet gördü.
8. galibiyetini alan Partizan'da 27 sayı kaydeden Duane Washington, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, müsabakada forma giyemedi.
PARTIZAN: 90 - FENERBAHÇE: 81
Hakemler: Mehdi Difallah, Piotr Pastusiak, Robert Vyklicky
Partizan: Davies 6, Jones 14, Ntilikina 2, Washington 27, Koprivica 3, Nakic, Pokusevski 8, Brown 8, Mike 9, Jones 13
Fenerbahçe: Hayes-Davis 19, Hall 6, Tarık Biberovic 8, Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 14, Colson 2, Birch 5, Melli 2, Mays 5
1. periyot: 25-21
Devre: 47-38
3. periyot: 65-57
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