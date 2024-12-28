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Fenerbahçe, Partizan'a da yenildi

Fenerbahçe, Partizan'a da yenildi Fenerbahçe, EuroLeague'in 18. haftasında konuk olduğu Partizan'a 90-81 mağlup olarak çıktığı son 6 maçtaki 5. yenilgisini aldı.