Fenerbahçe, Perfumerias Avenida'yı devirdi! Avantajı eline aldı
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FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İspanyol ekibi Perfumerias Avenida karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler, 98-91'lik skorla mağlup ederek avantajı eline aldı.

İkinci maç İspanya'da yapılacak

Çeyrek final serisinde ikinci karşılaşma, 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Skor dağılımı

Fenerbahçe: Anderson 22, Collier 21, McBride 27, Milic 15, Sevgi Uzun 5, Badiane 4, Laksa 2, Alperi Onar 2

Perfumerias Avenida: Carter 10, Delaere 4, Gil 8, Prince 22, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Hatar 4, Kone 3, Leonor Rodriguez 17