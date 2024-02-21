Fenerbahçe, Perfumerias Avenida'yı devirdi! Avantajı eline aldı

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FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İspanyol ekibi Perfumerias Avenida karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler, 98-91'lik skorla mağlup ederek avantajı eline aldı.
İkinci maç İspanya'da yapılacak
Çeyrek final serisinde ikinci karşılaşma, 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.
Skor dağılımı
Fenerbahçe: Anderson 22, Collier 21, McBride 27, Milic 15, Sevgi Uzun 5, Badiane 4, Laksa 2, Alperi Onar 2
Perfumerias Avenida: Carter 10, Delaere 4, Gil 8, Prince 22, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Hatar 4, Kone 3, Leonor Rodriguez 17
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