Fenerbahçe, pota derbisinde Beşiktaş'ı yendi Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 80-62 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında sarı lacivertliler, Beşiktaş'a konuk oldu. Fenerbahçe, karşılaşöadam 80-62 galip ayrıldı.



Müsabakada Fenerbahçe'nin 80 sayının 65'ini Meesseman, Anderson ve Howard'tan geldi. Meesseman 24 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansıyla öne çıktı.

Anderson, 22 sayı, altışar ribaunt ve top çalma ve 4 asistle galibiyette başrolü oynayan isimlerden oldu. Howard ise 19 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Nogic ve Li'nin sayıları yetmedi

Beşiktaş'ta 27 sayı, 7 ribauntla oynayan Nogic maçın en skorer oyuncusu oldu. Nogic'in yanı sıra Li'nin 15 sayı ve 11 ribauntluk performansı yeterli olmadı.

Beşiktaş'ın 9 maçta 4. yenilgisi

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 10 maçını da kazandı. Siyah-beyazlılar ise 9. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş: 62 - Fenerbahçe: 80

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Özlem Yalman, Seda Esen, Uğur Yüksel

Beşiktaş: Lazic 3, Evans 5, Elif Bayram 6, Nogic 27, Li 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 6

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 4, Howard 19, Alperi Onar 8, Meesseman 24, Anderson 22, Selin Rachel Gül 1, Merve Aydın 2, Laksa

1. Periyot: 20-21

Devre: 34-50

3. Periyot: 55-65