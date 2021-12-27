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Fenerbahçe-Real Madrid maçı ertelendi
Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, konuk ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 13:56
- Güncelleme : 27.12.2021 - 13:59
Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü, Fenerbahçe-Real Madrid maçının oynanması planlanıyordu.
Çarşamba günü oynanacak mücadele koronavirüs nedeniyle iptal edildi.
8 OYUNCUNUN HASTALANMASI NEDEN OLDU
Real Madrid'de artan Covid-19 vakaları sonrası oynayabilecek durumda en az 8 oyuncunun kalmaması maçın ertelenmesine neden oldu.