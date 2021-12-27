Fenerbahçe-Real Madrid maçı ertelendi

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, konuk ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü, Fenerbahçe-Real Madrid maçının oynanması planlanıyordu.

Çarşamba günü oynanacak mücadele koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

8 OYUNCUNUN HASTALANMASI NEDEN OLDU

Real Madrid'de artan Covid-19 vakaları sonrası oynayabilecek durumda en az 8 oyuncunun kalmaması maçın ertelenmesine neden oldu.