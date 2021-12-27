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    Fenerbahçe-Real Madrid maçı ertelendi

    Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, konuk ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 13:59
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    Fenerbahçe-Real Madrid maçı ertelendi

    Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü, Fenerbahçe-Real Madrid maçının oynanması planlanıyordu.

    Çarşamba günü oynanacak mücadele koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

    8 OYUNCUNUN HASTALANMASI NEDEN OLDU

    Real Madrid'de artan Covid-19 vakaları sonrası oynayabilecek durumda en az 8 oyuncunun kalmaması maçın ertelenmesine neden oldu.

    Fenerbahçe-Real Madrid maçı ertelendi #1

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