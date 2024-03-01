Fenerbahçe rekorlar gecesinde Baskonia'yı mağlup etti Fenerbahçe, EuroLeague'in 27. haftasında konuk ettiği Baskonia'yı 111-96 yendi. Temsilcimiz karşılaşmada sayı ve asist rekorlarını geliştirdi.

ensonhaber.com

EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya ekibi Baskonia'yı ağırladı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 111-96'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla 16. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Real Madrid deplasmanına gidecek.

13. yenilgisini alan Baskonia ise Alba Berlin'i ağırlayacak.

Rekorların gecesi

Temsilcimiz elde ettiği galibiyetle iki rekor birden kırdı.

Fenerbahçe, EuroLeague'de en fazla sayı (111) kaydettiği ve asist (32) yaptığı maça imza attı.

Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Nick Calathes de çaldığı 2 topla EuroLeague'de 434 top çalma istatistiğine ulaştı ve bu alanda lider durumda bulunan Dimitris Diamantidis'i yakaladı.

Fenerbahçe Beko: 111 - Baskonia: 96

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya)

Fenerbahçe: Calathes 11, Dorsey 4, Noua 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 8, Wilbekin 1, Motley 11, Tarık Biberovic 17, Guduric 13, Sestina 14, Papagiannis 6

Baskonia: Marinkovic 18, Miller-Mcintyre 8, Diez 15, Costello 9, Moneke 14, Howard 4, Sedekerskis 9, Kotsar 2, Theodore 11, Rogkavopoulas 6

1. periyot: 32-34

Devre: 55-54

3. periyot: 78-78