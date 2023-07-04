Fenerbahçe, Samet Geyik'le yollarını ayırdı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 30 yaşındaki oyuncu Samet Geyik ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı.

Yaz döneminin başında Yunan basketbolcu Kostas Antetokounmpo takımdan ayrılırken Samet Geyik’in de gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giymeyeceği açıklandı.

"Kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki basketbolcuyla yolların ayrıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Samet Geyik ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Samet Geyik’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

Samet Geyik daha önce Bornova Belediyespor, TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını da giymişti.