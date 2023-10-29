Fenerbahçe, Samsunspor'a fark attı! Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u 30 sayı farkla 83-53 yendi.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi takım sarı-lacivertliler 30 sayı farkla 83-53'lük skorla kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 4. galibiyetini alırken ligin yeni ekibi Samsunspor ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Sertaç maçın en skorer ismi oldu

Fenerbahçe’de Sertaç Şanlı 19 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile yıldızlaşırken Melih Mahmutoğlu da 18 sayı ve 2 asist ile oynadı.

Samsunspor’da Bryant Crawford 12 sayı ve 8 asist ile mücadele etti.