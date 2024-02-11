Fenerbahçe, Samsunspor'a deplasmanda fark attı
ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Fenerbahçe, 96-75'lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 17. galibiyetini aldı

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 20. maçında 17. kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, hafta içi Türkiye Kupası’nda Aliağa Petkimspor’a konuk olacak.

Ligdeki 20. maçında 17. yenilgisini alan Samsunspor ise bir sonraki maçında Anadolu Efes deplasmanında sahne alacak.

Skor dağılımı

Samsunspor: Tarık Sezgün 3, Kyser 11, Levi 13, Arda Berk Kaya 9, Henry 17, Washington 17, Göktuğ Baş 5, Muhammed Doğan Şenli, Mehmet Batuğ Gür, Bora Satır, Mehmet Öngel

Fenerbahçe: Motley 18, Şehmus Hazer 15, Sertaç Şanlı 8, Papagiannis 9, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 15, Mert Emre Ekşioğlu 3, Guduric 7, Yam Madar 2, Sestina 14