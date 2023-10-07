Fenerbahçe, Satou Sabally ile yollarını ayırdı Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, oyuncusu Satou Sabally ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AA

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Valerie Garnier'in çalıştırdığı Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki basketbolcu Satou Sabally ile yollarını ayırdı.

"Yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Satou Sabally'nin 3 sezon boyunca Fenerbahçe forması giyip Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük katkısı olduğunun altı çizilirken, şu ifadeler kullanıldı:

Mücadelesi ve enerjisi ile iz bırakan oyuncumuz Satou Sabally, hedefleri doğrultusunda kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır. Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız ve her zaman ailemizin bir parçası olacak Satou Sabally’ye emekleri için çok teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)