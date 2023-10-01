Fenerbahçe sezona 37 sayılık farkla başladı Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 95-58'lik skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Çağdaş Bodrumspor'u ağırladı.

Müsabakanın ilk çeyreğini 30-17 önde geçen sarı-lacivertliler devre arasına da 51-30 üstün girdi.

37 sayı fark

Fenerbahçe üçüncü periyodu 84-46 önde bitirdiği mücadeleyi 37 sayı farkla 95-58 kazandı.

Sarı-lacivertli ekipte 17 sayıyla mücadele eden Dorsey ile konuk takımda aynı sayıya ulaşan Artis maçın en skorer oyuncuları oldu.

Ev sahibi takımda Hayes 16, Motley 13, Tarık Biberoviç 12, Melih Mahmutoğlu ise 10 sayıyla çift haneli skora ulaştı.

Kenardan sadece 3 sayı katkısı alan Bodrum temsilcisinde ise Artis'in ardından John 15, Alibegovic 14 sayı üretti.