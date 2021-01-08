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    Fenerbahçe son saniye basketiyle Kızılyıldız'ı yendi

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de Kızılyıldız'ı Lorenzo Brown'ın son saniye basketiyle 73-71 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 10:46
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    Fenerbahçe son saniye basketiyle Kızılyıldız'ı yendi

    EuroLeague'in 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

    BOWN MAÇI ALDI

    Lorenzo Brown'ın son saniyede kaydettiği basketle 73-71 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı.

    Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.

    Fenerbahçe son saniye basketiyle Kızılyıldız ı yendi #1

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