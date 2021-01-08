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Fenerbahçe son saniye basketiyle Kızılyıldız'ı yendi
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de Kızılyıldız'ı Lorenzo Brown'ın son saniye basketiyle 73-71 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 08.01.2021 - 10:25
- Güncelleme : 08.01.2021 - 10:46
EuroLeague'in 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.
BOWN MAÇI ALDI
Lorenzo Brown'ın son saniyede kaydettiği basketle 73-71 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı.
Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.