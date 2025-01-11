Fenerbahçe, Tarsusspor'a fark attı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Tarsusspor karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 108-66'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 11, Williams 12, Sabally 13, Allemand 17, Meesseman 26, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3, Ece Erginay, Sudenur Akarpa, Selen İrem Baş
Tarsusspor: Sheppard 17, Heal 14, Büşra Akgün 6, Alleyne 15, Hurt 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 4, Ceylin Beyza Altunpa 4, Havva Güngör Peker
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