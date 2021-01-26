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    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı

    THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv'i ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 82-75'lik skorla ayrılırken, art arda 7. galibiyetini elde etti.
    • AA
    • 26.01.2021 - 22:58
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 23:05
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    İlk periyodu 21-17 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla soyunma odasına 36-35 önde gitti.

    Üçüncü periyotta da üstünlüğü elinde bulunduran temsilcimiz, final periyoduna giderken farkı 7'ye çıkardı: 60-53.

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi nde üst üste 7. galibiyetini aldı #1

    FENERBAHÇE, RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

    Son çeyrekte de rakibine geri dönüş şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 82-75 galip ayrılmayı başardı.

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi nde üst üste 7. galibiyetini aldı #2

    FENERBAHÇE'DEN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

    Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 7'nci, toplamda 12'nci galibiyetini elde edip, play-off yarışına tutundu.

    2 maç sonra kaybeden İsrail ekibi ise 12. mağlubiyetini aldı.

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi nde üst üste 7. galibiyetini aldı #3

    VESELY'DEN 18 SAYI, 6 RİBAUNT VE 4 ASİST

    Fenerbahçe Beko'da maçı 18 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan Jan Vesely galibiyette başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca De Colo 16, Peirre de 15 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu. Maccabi'de ise Elijah Bryant 18 sayıyla mücadele etti.

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi nde üst üste 7. galibiyetini aldı #4

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi nde üst üste 7. galibiyetini aldı #5

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