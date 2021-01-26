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- Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı
- AA
- 26.01.2021 - 22:58
- Güncelleme : 26.01.2021 - 23:05
İlk periyodu 21-17 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla soyunma odasına 36-35 önde gitti.
Üçüncü periyotta da üstünlüğü elinde bulunduran temsilcimiz, final periyoduna giderken farkı 7'ye çıkardı: 60-53.
FENERBAHÇE, RAKİBİNE ŞANS TANIMADI
Son çeyrekte de rakibine geri dönüş şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 82-75 galip ayrılmayı başardı.
FENERBAHÇE'DEN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 7'nci, toplamda 12'nci galibiyetini elde edip, play-off yarışına tutundu.
2 maç sonra kaybeden İsrail ekibi ise 12. mağlubiyetini aldı.
VESELY'DEN 18 SAYI, 6 RİBAUNT VE 4 ASİST
Fenerbahçe Beko'da maçı 18 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan Jan Vesely galibiyette başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca De Colo 16, Peirre de 15 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu. Maccabi'de ise Elijah Bryant 18 sayıyla mücadele etti.