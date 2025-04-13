Fenerbahçe, TOFAŞ deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 89-88'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 13, Perez 7, Obrien 2, Reed 18, Pasecniks 11, Trifunovic 17, Tolga Geçim 5, Bankston 15, Özgür Cengiz
Fenerbahçe: Colson 9, Hall 13, Metecan Birsen 13, Zagars 5, Sertaç Şanlı 7, Biberovic 3, Baldwin 19, Melli 3, McCollum 2, Birch, Melih Mahmutoğlu 15
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