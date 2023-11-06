Fenerbahçe, TOFAŞ'ı mağlup etti Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu TOFAŞ'ı 95-86'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AA & Ensonhaber

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Karşılaşmaya üst üste sayılarla hızlı başlayan Fenerbahçe, 2. dakikayı 7-0'lık seriyle geçti.

TOFAŞ rakibine Homesley, Make ve Wiley'in sayılarıyla karşılık verip 5. dakikada skoru eşitlese de (11-11) dış atışlarda yüksek isabetle oynayan Fenerbahçe çeyreği 30-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan TOFAŞ, Prewitt ve Homesley'in sayılarıyla 14. dakikada farkı eritmeyi başardı: 28-32.

Konuk ekip bu dönüşe iyi reaksiyon vererek pota altında özellikle Motley'in sayılarıyla, set hücumlarında da Hayes'ten faydalandı ve soyunma odasına Fenerbahçe'nin 53-42 üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam etti

Üçüncü çeyreğe daha enerjik ve disiplinli başlayan TOFAŞ savunmada konuk ekibe kolay şansı tanımadı, hücumda ise Tolga Geçim'e set hücumlarında hazırlanmış oyunlarda iki üçlük isabetiyle sayı bulduran Bursa temsilcisi 23. dakikada skoru eşitlemeyi başardı: 55-55.

İki takımın da avantajı yakalamaya çalıştığı, sert savunmalara sahne olan çeyreğin kalan dakikalarını sarı-lacivertli ekip daha iyi oynadı ve final periyoduna 74-70 önde gitti.

Son periyotun başlarında basit top kayıpları yapan TOFAŞ'ı Şehmus Hazer ve Sestina'nın üç sayılık isabetleriyle cezalandıran Fenerbahçe, 34. dakikada farkı bir anda çift hanelere (72-82) çıkardı.

Bursa ekibi farkın açılmasıyla parkedeki enerjisini de kaybetti ve Fenerbahçe kalan dakikaları iyi oynayarak karşılaşmadan 95-86 galip ayrıldı.