Fenerbahçe, TOFAŞ'tan liderliği aldı

DHA

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği TOFAŞ’ı 90-88 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 9. galibiyetini elde ederek liderliği kaptı.

TOFAŞ ise ilk mağlubiyetini aldı.

TOFAŞ’IN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla TOFAŞ, bu sezon tüm kulvarlarda ilk kez yenilgi yüzü görmüş oldu.

FIBA Avrupa Kupası’nda 8 ve Basketbol Süper Ligi'nde 9 olmak üzere toplamda 17 maçtır yenilmeyen TOFAŞ, 18. maçında sarı-lacivertli ekibe mağlup olarak yenilmezlik serisi son buldu.

FENERBAHÇE: 90 - TOFAŞ: 88

Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Alper Gökçebel

Fenerbahçe: Colson 12, Mert Emre Ekşioğlu, Guduric 18, Melli 8, Marjanovic 4, Baldwin 6, Sertaç Şanlı 12, Mays 3, Melih Mahmutoğlu, Hayes 17, Biberovic 10

TOFAŞ: Reed 16, Perez 31, Yiğitcan Saybir 5, Pasecniks 8, Obrien 11, Trifunovic 4, Demircan Demir, Berk Demir, Bankston 13

1. Periyot: 24-21

Devre: 50-40

3. Periyot: 74-66