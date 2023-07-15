Fenerbahçe, Tonye Jekiri ile yollarını ayırdı

AA
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli takım, Tonye Jekiri'nin ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon sarı-lacivertli ekipte formayi giyen 28 yaşındaki pivot ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Geçen sezon 40 maçta forma giydi
Jekiri, 2022-2023'te THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 maçta 4,9 sayı ve 3,2 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 müsabakada forma giyen Nijeryalı oyuncu, 5,6 sayı ve 5,5 ribauntluk performans sergiledi.