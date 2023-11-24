Fenerbahçe üst üste dördüncü EuroLeague maçını kaybetti Fenerbahçe, EuroLeague'in 10. haftasında konuk olduğu Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

ensonhaber.com

EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İtalya'da Virtus Bologna deplasmanına çıktı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 87-79'luk skorla kazanmayı başardı.

Üst üste dördüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler toplamda beşinci yenilgisini aldı.

Virtus Bologna'da Toko Shengelia 15, Daniel Hackett 14, Ognjen Dobric 11, Devontae Cacok 10 sayı ile oynarken Fenerbahçe'de Johnathan Motley 25, Scottie Wilbekin 13, Nigel Hayes-Davis 10, Marko Guduric 9 sayı ile mücadele etti.

Sıradaki rakip Real Madrid

Fenerbahçe, EuroLeague'in 10. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak.

EuroLeague'deki yedinci galibiyetini alan Virtus Bologna ise Bayern Münih'e konuk olacak.