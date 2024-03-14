Rekor gecesi! Fenerbahçe, Valencia Basket'e fark attı

EuroLeague'in 29. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile İspanyol ekibi Valencia karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka kazanan 118-88'lik skorla ev sahibi sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe, EuroLeague'deki rekorunu kırdı
Saras Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, Valencia karşısında 2 hafta önceki rekorunu yeniden kırdı.
Valencia karşısında 118 sayı bulan Fenerbahçe, kulüp tarihinin EuroLeague’de en çok sayı attığı maçını oynadı. Fenerbahçe’nin EuroLeague’de bir önceki sayı rekoru 111’di (vs Baskonia).
Üçlük rekoru da kırıldı
Valencia karşısında 24/38 üçlük bulan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en çok üç sayılık basket bulduğu maçına da imza atmış oldu.
Fenerbahçe’de Tyler Dorsey 28, Nigel Hayes-Davis 21 ve Scottie Wilbekin 20 sayıyla maçı tamamladı.
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