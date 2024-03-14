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Rekor gecesi! Fenerbahçe, Valencia Basket'e fark attı

Rekor gecesi! Fenerbahçe, Valencia Basket'e fark attı Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'in 29. haftasında sahasında İspanyol takımı Valencia'yı 118-88 mağlup etti. Bu müsabakada Fenerbahçe, en çok sayı ve en çok üçlük atma rekorunu kırdı.