Fenerbahçe, Yiğit Hamza Mestoğlu’nu kadrosuna kattı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 19 yaşındaki milli oyuncu Yiğit Hamza Mestoğlu’nu transfer etti.

DHA

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya takımlarından UCAM Murcia kadrosunda yer alan 19 yaşındaki uzun forvet Yiğit Hamza Mestoğlu ile anlaşmaya vardı.

Yiğit Hamza Mestoğlu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Koleji DS Energy ile Türkiye Basketbol Ligi’nde forma giymenin yanı sıra çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko’nun da kadrosunda yer alabilecek.

Geçen sezon 26 maça çıktı

Geçen sezon İspanya LEB Silver Ligi’nde Decolor Fundacion Globalcaja La Roda formasını giyen Yiğit Hamza, 26 maçta 8.7 sayı, 3.8 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.