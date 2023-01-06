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    Fenerbahçe, Zalgiris deplasmanından mağlup ayrıldı

    Euroleague'nin 17. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk olan Fenerbahçe, müsabakadan 86-66 mağlup ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 01:05
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    Fenerbahçe, Zalgiris deplasmanından mağlup ayrıldı

    Euroleague'nin 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu.

    Maç boyunca hem hücum, hem de savunmada çok zorlanan Fenerbahçe, sahadan 86-66 mağlup ayrıldı.

    Fenerbahçe'nin üst üste 5. mağlubiyeti

    Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Panathinaikos deplasmanına konuk olacak.

    Ligde 1 maç aradan sonra kazanarak toplam 9. galibiyetini alan Zalgiris ise Virtus Bologna deplasmanında sahne alacak.

    Maçtan istatistikler

    Zalgiris Kaunas’ta Edgaras Ulanovas 10 sayı, 5 ribaund; Ignas Brazdeikis 17 sayı, 3 ribaund; Tomas Dimsa 14 sayı, 2 ribaund; Laurynas Birutis 13 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı.

    Fenerbahçe Beko’da ise Devin Booker 10 sayı, 4 ribaund; Johnathan Motley 8 sayı, 5 ribaund; Carsen Edwards 8 sayı, 1 asistle mücadele etti.

    Çeyrek Skorları:

    1. çeyrek: 21-15
    2. çeyrek: 41-30
    3. çeyrek: 67-40
    4. çeyrek: 86-66

    Fenerbahçe, Zalgiris deplasmanından mağlup ayrıldı #1


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