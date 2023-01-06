Fenerbahçe, Zalgiris deplasmanından mağlup ayrıldı

Euroleague'nin 17. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk olan Fenerbahçe, müsabakadan 86-66 mağlup ayrıldı.

Euroleague'nin 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu.

Maç boyunca hem hücum, hem de savunmada çok zorlanan Fenerbahçe, sahadan 86-66 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin üst üste 5. mağlubiyeti

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Panathinaikos deplasmanına konuk olacak.

Ligde 1 maç aradan sonra kazanarak toplam 9. galibiyetini alan Zalgiris ise Virtus Bologna deplasmanında sahne alacak.

Maçtan istatistikler

Zalgiris Kaunas’ta Edgaras Ulanovas 10 sayı, 5 ribaund; Ignas Brazdeikis 17 sayı, 3 ribaund; Tomas Dimsa 14 sayı, 2 ribaund; Laurynas Birutis 13 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe Beko’da ise Devin Booker 10 sayı, 4 ribaund; Johnathan Motley 8 sayı, 5 ribaund; Carsen Edwards 8 sayı, 1 asistle mücadele etti.

Çeyrek Skorları: