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Fenerbahçe, Zalgiris deplasmanından mağlup ayrıldı
- Haber Merkezi
- 06.01.2023 - 01:05
Euroleague'nin 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu.
Maç boyunca hem hücum, hem de savunmada çok zorlanan Fenerbahçe, sahadan 86-66 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin üst üste 5. mağlubiyeti
Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Panathinaikos deplasmanına konuk olacak.
Ligde 1 maç aradan sonra kazanarak toplam 9. galibiyetini alan Zalgiris ise Virtus Bologna deplasmanında sahne alacak.
Maçtan istatistikler
Zalgiris Kaunas’ta Edgaras Ulanovas 10 sayı, 5 ribaund; Ignas Brazdeikis 17 sayı, 3 ribaund; Tomas Dimsa 14 sayı, 2 ribaund; Laurynas Birutis 13 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı.
Fenerbahçe Beko’da ise Devin Booker 10 sayı, 4 ribaund; Johnathan Motley 8 sayı, 5 ribaund; Carsen Edwards 8 sayı, 1 asistle mücadele etti.
Çeyrek Skorları:
- çeyrek: 21-15
- çeyrek: 41-30
- çeyrek: 67-40
- çeyrek: 86-66