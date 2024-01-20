Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'a farklı kaybetti

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EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe, Litvanya'da Zalgiris Kaunas deplasmanına çıktı.
Temsilcimiz sahadan 98-75'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Maçın en skoreri Wilbekin oldu
Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 22 sayı, 6 asist; Jonathan Motley 15 sayı, 3 ribaund ile mücadele etti.
Zalgiris Kaunas'ta Keenan Evans 21 sayı, 7 asist; Laurynas Birutis 16 sayı 10 ribaund; Brady Manek 14 sayı, 4 ribaund; Rolands Smits 12 sayı, 2 ribaund ile oynadı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 22. maçında 9. mağlubiyetini alırken Zalgiris Kaunas ise 22. maçında 8. galibiyetini aldı.
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