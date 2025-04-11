Final şansı kaçtı! Fenerbahçe, ZVVZ USK Praha'ya kaybetti

Kadınlar EuroLeague Final Four'unda Fenerbahçe ile ZVVZ USK Praha karşı karşıya geldi.
İspanya’nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu’nda oynanan maça hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 17-11 önde geçti.
Periyodun kalan bölümünde daha etkili olan ZVVZ USK Praha, ilk periyodu 27-25 önde tamamladı. İkinci periyodun bitimine 5.32 kala skoru 38-29’a getirerek farkı 9 sayıya çıkaran Çekya ekibi, sarı-lacivertlilere mola aldırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ZVVZ USK Praha’nın 46-37 üstünlüğüyle sona erdi.
PRAHA, FİNALE ÇIKTI
Üçüncü periyoda da etkili başlayan ZVVZ USK Praha, periyodun bitimine 5.30 kala 55-41 ile 14 sayılık farkı yakaladı.
Çekya ekibi, periyodu 18 sayı farkla 68-50 önde bitirdi. Dördüncü periyotta da farkı koruyan ZVVZ USK Praha, maçı 91-71 kazanarak adını finale yazdırdı.
FENERBAHÇE, ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK
ZVVZ USK Praha’nın finaldeki rakibi Valencia Basket – ÇBK Mersin maçının kazananı olacak. Final maçı Pazar günü saat 21.00’de oynanacak.
Fenerbahçe Opet ise Valencia Basket – ÇBK Mersin karşılaşmasının kaybeden takımıyla pazar günü saat 18.00’de üçüncülük maçına çıkacak.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Olcay Çakır 5, Williams 20, Alperi Onar 3, Meesseman 4, Milic, Sabally 17, McBride 11, Allemand 9, Charles 2, Sevgi Uzun
ZVVZ USK Praha: Oblak 13, Pribylova, Andelova 2, Vorockova 12, Ayayi 15, Vyoralova 15, Magbegor 16, Hof 2, Jones 16
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