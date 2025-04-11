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Final şansı kaçtı! Fenerbahçe, ZVVZ USK Praha'ya kaybetti

Final şansı kaçtı! Fenerbahçe, ZVVZ USK Praha'ya kaybetti Kadınlar EuroLeague Final Four maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi ZVVZ USK Praha’ya 91-71 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ZVVZ USK Praha finale yükselirken, Fenerbahçe ise üçüncülük maçı oynayacak.