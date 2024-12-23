Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Resmen açıklandı

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Fenerbahçe, Sırp pivot Boban Marjanovic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayında kadroya katılan Marjanovic'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunun kullanıldığı ve kendisine kariyerinin devamında başarılar dilendiği belirtildi.

Takım adına 14 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, 10.5 dakika süre alarak 7.1 sayı ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kulüp, Marjanovic’in katkılarından dolayı teşekkür ettiğini vurguladı.

Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır.



Boban Marjanovic'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz.

YENİ TAKIMI MERAK EDİLİYOR

Boban Marjanovic’in yeni adresi merakla beklenirken, Fenerbahçe Beko'nun kadroda nasıl bir düzenlemeye gideceği taraftarların gündeminde.