Fenerbahçe'de Errick McCollum sakatlık geçirdi

Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncusu Errick McCollum sakatlandı.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Euroleague'de dün oynanan Baskonia karşılaşması sonrası, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde oyuncunun kontrollerinin ardından kas zorlanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Errick McCollum, 28 Mart Cuma günü oynanan Baskonia karşılaşmasında bel bölgesinde sakatlık yaşamıştır.



Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından kas zorlanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.



Errick McCollum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz.