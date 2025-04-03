Fenerbahçe'de hedef üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğu

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Kayla McBride ve Sevgi Uzun, üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğunu kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

AA muhabirine açıklamada bulunan basketbolculardan ABD'li skorer oyun kurucu Kayla McBride, 11-13 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin kendileri açısından önemini dile getirdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettikleri Beşiktaş'ı 49 sayı farkla 91-42 yenmelerinin önemine değinen McBride, Dörtlü Final'e kadar verimli bir süreç yaşamaları gerektiğini aktardı.

"MAÇ KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ"

Hedefler yolunda sarı-lacivertli taraftarlara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan 32 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu:

Taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız var, zaten bize çok fazla enerji veriyorlar. Fenerbahçe'nin hedeflerinin bilincindeyim. Kupa kazanmak, maç kazanmak için buradayız. Bunların hepsinin bilincindeyim.

"BURADA OLMAYA BAYILIYORUM"

Takıma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan McBride, şu değerlendirmede bulundu:

Burada olmaya bayılıyorum, çok özlemiştim, çok seviyorum burada olmayı. Burada Türk halkı da Fenerbahçe ailesi de beni kendisinden biri olarak gördü, öyle kabul etti. Ben de bunu hissediyorum. Gerçekten kendimi aileme geri kavuşmuş gibi hissediyorum.

"SON İKİ SENENİN ŞAMPİYONUYUZ"

Mental olarak Dörtlü Final'e iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten McBride, şunları kaydetti:

Önemli olan bizim Dörtlü Final'de ne göstereceğimiz. Son iki senenin şampiyonuyuz. Herkes bizi yenmek için orada olacak ama iş bizde bitiyor. Tamamıyla konsantre olduğumuzda, kendimizde olduğumuzda en iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Burada rakip takımlar sadece bizi yenmeye odaklanacak ama dediğim gibi iş bizim kendi konsantrasyonumuzda bitiyor. Eğer en verimli şekilde oynarsak zaten mental olarak da nasıl oraya gideceğimizi biliyoruz, o tecrübemiz de var. Tabii oraya gelmeden önce burada play-off maçlarının hepsi bizim için çok önemli.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR"

Fenerbahçe'nin diğer skorer oyun kurucusu Sevgi Uzun ise değişen formatta avantajı ele geçirdiklerine dikkati çekti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline iyi başladıklarını ifade eden Sevgi, Dörtlü Final'e seriyi 2-0 tamamlayarak gitmek istediklerini dile getirdi.

Taraftarın desteğiyle oyun güçlerinin çok etkileyici bir biçimde arttığını aktaran Sevgi, sözlerini şöyle tamamladı: