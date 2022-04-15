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Fenerbahçe'de Marial Shayok ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Marial Shayok ile yollar ayrıldı

Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin aşağısında kalan ve play-off'lara katılma şansı elde edemeyen Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yolların ayrıldığı açıklandı.