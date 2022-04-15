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Fenerbahçe'de Marial Shayok ile yollar ayrıldı
Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin aşağısında kalan ve play-off'lara katılma şansı elde edemeyen Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yolların ayrıldığı açıklandı.
- 15.04.2022 - 17:38
Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin aşağısında kalan ve play-off'lara katılma şansı elde edemeyen Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Fenerbahçe'nin açıklaması
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko’ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."