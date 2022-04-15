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    Fenerbahçe'de Marial Shayok ile yollar ayrıldı

    Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin aşağısında kalan ve play-off'lara katılma şansı elde edemeyen Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yolların ayrıldığı açıklandı.
    • 15.04.2022 - 17:38
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    Fenerbahçe'de Marial Shayok ile yollar ayrıldı

    Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin aşağısında kalan ve play-off'lara katılma şansı elde edemeyen Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok ile yolların ayrıldığı açıklandı.

    Fenerbahçe'nin açıklaması

    Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Fenerbahçe Beko’ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

    Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

    Fenerbahçe de Marial Shayok ile yollar ayrıldı #1


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