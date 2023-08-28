Fenerbahçe'de yeni başantrenör Valerie Garnier oldu Fenerbahçe, 2017-2019 yılları arasında kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevini yürüten Valerie Garnier ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

İHA

Marina Maljkovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevi için Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier ile anlaştı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da takımımızı çalıştıran Valerie Garnier, 2 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. Başantrenörümüz Valerie Garnier'e, 'Fenerbahçe ailemize tekrar hoş geldin' diyor, şampiyonluklarla dolu sezonlar diliyoruz. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'mızın 2023-2024 sezonunda da yarıştığı her kulvarda şampiyonluk mücadelesinin en güçlü adayı olacağını camiamızın bilgilerine sunarız" ifadeleri yer aldı.