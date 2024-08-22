Fenerbahçe'de yeni transfer Devon Hall ve Wade Baldwin İstanbul'da

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşandı.
Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı sarı-lacivertlilerde daha önceden kadroya katılan Devon Hall ve Wade Baldwin, İstanbul'a geldi.
İKİ BASKETBOLCU DA İSTANBUL'A GELDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferlerinden Devon Hall ve Wade Baldwin, yeni sezon çalışmaları öncesi İstanbul'a geldi. Yarın Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçecek olan basketbolcularımızı İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.
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