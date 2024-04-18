Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 21 sayılık fark

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın erteleme mücadelesinde Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe ile Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı Beşiktaş derbide karşı karşıya geldi.
2 Nisan’da oynanması planlanan fakat Beşiktaş'ın EuroCup yarı finalindeki üçüncü maçı nedeniyle ertelene müsabaka 16 gün sonra yapıldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 87-66 skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe, 22. kez kazandı
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 22. galibiyetini alırken siyah-beyazlılar ise sekizinci yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Fenerbahçe: Calathes 5, Emre Ekşioğlu 3, Melih Mahmutoğlu 12, Hayes 2, Sertaç Şanlı 9, Şehmus Hazer 9, Wilbekin 18, Papagiannis 12, Biberovic 11, Guduric 6, Metecan Birsen, Ömer Ege Ziyaettin
Beşiktaş: Mathews 17, Needham 8, Matt Mitchell 15, Simonovic 5, Samet Yiğitoğlu 3, Berk İbrahim Uğurlu 5, Yiğit Arslan 3, Kerem Konan 2, Delgado 8
1. Periyot: 25-21
Devre: 48-30
3. Periyot: 70-50
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış