Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 49 sayı farkla 91-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.
BEŞİKTAŞ, İLK ÇEYREĞİ GERİDE KAPATTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Williams'ın basketiyle 7-2 öne geçti. McBride'ın 6. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere (16-6) yükselten sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-14 üstün tamamladı.
FENERBAHÇE, 35 SAYI FARKLA ÖNDE GİTTİ
İkinci periyoda 7-0'lık seriyle giren ev sahibi ekip, 12. dakikada Sevgi Uzun'un sayısıyla farkı 20 sayıya çıkardı: 34-14. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, Mc-Bride'ın 19. dakikadaki dış atışıyla farkı 31 sayıya (52-21) taşıdı ve soyunma odasına da 35 sayı farkla 56-21 önde gitti.
FENERBAHÇE, FARKI AÇTI
İlk yarıdaki performansını ikinci yarıya da taşıyan Fenerbahçe, 29. dakikada İdil Saçalır'ın serbest atıştan bulduğu sayıyla farkı 40 sayıya (69-29) yükseltti ve final periyoduna 75-33 üstün girdi.
FENERBAHÇE, FARK ATTI
Fenerbahçe, baştan sona önde götürdüğü mücadelede parkeden 49 sayı farkla 91-42 galip ayrıldı.
İKİNCİ MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Akatlar'da oynanacak.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Alperi Onar 11, McBride 21, Williams 11, Meesseman 8, Sabally 10, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 7, İdil Saçalır 6, Selen İrem Baş 2, Sudenur Akarpa, İrem Erdik
Beşiktaş: Özge Özışık 2, Lazic 4, Hatice Pelin Gülçelik 8, Gizem Başaran Turan 6, Fagbenle 19, Ceyda Conker, Zeynep Can 2, Elif Ülkü, Esra Güvenç 1
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