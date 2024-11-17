Fenerbahçe'den Bodrum Basketbol'a 40 sayı fark

Haber Merkezi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Bodrum Basketbol karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip Fenerbahçe, rakibini 40 sayı farkla 100-60'lık skorla yendi.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Allemand 8, Milic 13, Meesseman 20, Williams 11, Tilbe Şenyürek 13, Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 9, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa 2, İrem Erdik, Selen İrem Baş
Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 19, Yağmur Taşar 20, Gizem Tüzün 6, Başak Gemalmaz, Melis Gülcan 11, Fatma Nur Şimşek 4, Aslı Çil
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