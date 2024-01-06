Fenerbahçe'den Büyükçekmece Basketbol'a 31 sayı fark!
ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı farklı bir sonuçla noktalandı. Fenerbahçe, konuk olduğu Büyükçekmece'yi 89-58'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.

Skor dağılımı

Büyükçekmece Basketbol: Reed 11, Perez 8, Upson 6, Erdi Gülaslan 3, Bruinsma, Ray 7, Yesukan Onar 11, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 2, Leon Apaydın, Can Kurt 2, Murat Erensoy

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 7, Guduric 4, Hayes-Davis 6, Sertaç Şanlı 2, Motley 14, Dorsey 24, Calathes 3, Mert Emre Ekşioğlu 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Tarık Biberovic 2