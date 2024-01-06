Fenerbahçe'den Büyükçekmece Basketbol'a 31 sayı fark! Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 89-58 yendi.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı farklı bir sonuçla noktalandı. Fenerbahçe, konuk olduğu Büyükçekmece'yi 89-58'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.

Skor dağılımı

Büyükçekmece Basketbol: Reed 11, Perez 8, Upson 6, Erdi Gülaslan 3, Bruinsma, Ray 7, Yesukan Onar 11, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 2, Leon Apaydın, Can Kurt 2, Murat Erensoy

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 7, Guduric 4, Hayes-Davis 6, Sertaç Şanlı 2, Motley 14, Dorsey 24, Calathes 3, Mert Emre Ekşioğlu 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Tarık Biberovic 2