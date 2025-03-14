Fenerbahçe'den Danilos Pizza'ya 24 sayılık fark

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Fenerbahçe ile Danilos Pizza, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk periyodunu 28-19 üstün tamamladığı mücadelede soyunma odasına 11 farkla 53-42 önde gitti.

İkinci yarıya çok etkili bir giriş yapan Fenerbahçe, 23. dakikada geride bıraktığı rakibine müsabakada bir daha öne geçme şansı vermedi.

Sarı-lacivertliler, final periyoduna 73-65 önde girdiği karşılaşmada parkeden 24 sayı farkla 98-74 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: Allemand 13, Sevgi Uzun 11, Williams 27, Badiane 11, Sabally 19, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut, İdil Saçalır, Alperi Onar 5, Tilbe Şenyürek 12, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

Danilos Pizza: Henderson 13, Cooke 18, Ferda Yıldız 6, Walker 17, Mompremier 12, Hande Çelebi 1, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2, Yağmur Kübra Taşar, 3 Aysude Torcu