Fenerbahçe'den Darüşşafaka'ya 42 sayı fark! Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Darüşşafaka'yı 98-56 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın kapanış mücadelesinde Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Fenerbahçe, 42 sayı farkla 98-56'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, farkı maçın başında açtı

Müsabakaya sert savunmayla başlayan Fenerbahçe, hücumda Tarık Biberovic'le etkili oldu. Genç oyuncu üst üste ürettiği 8 sayıyla skoru 8-0'a getirdi.

Çeyrekte ilk 5 dakikalık bölüm 13-4 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilirken, sarı-lacivertli takımın bütün sayıları Tarık Biberovic'ten geldi. Fenerbahçe, ilk periyodu 29-14 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna da hızlı başlayan Fenerbahçe, Papagiannis ve Yam Madar'ın pota altından sayılarıyla 10-0'lık seri yakalayarak skoru 14-39'a getirdi. Sarı-lacivertli ekibin sert savunması karşısında Darüşşafaka Lassa, periyodun ilk 6 dakikalık bölümünde yalnızca 2 sayı bulabildi: 16-39.

Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler bulurken, Fenerbahçe soyunma odasına 51-29 önde gitti.

Fenerbahçe, 10. kez kazandı

İlk yarıda olduğu gibi sert savunmayla mücadeleye başlayan Fenerbahçe, devreye 5-0'lık seriyle başladı. Maç boyunca sürdürdüğü üstün oyununa bu periyotta da devam eden sarı-lacivertli takım, 3. periyodu 76-41 önde geçerken karşılaşmayı da 98-56 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 10. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 7. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.