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    Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a şampiyonluk göndermesi

    Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a şampiyonluk göndermesi

    "Kupayı yine Ülker Arena'da kaldıracağız" diyen Anadolu Efes hocası Ergin Ataman'a Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 23:49
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    Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i final serisinde 3-1 yenen Fenerbahçe, 4 yıl aradan sonra 10. kez şampiyon oldu.

    Kupayı Anadolu Efes'in sahasındaki maçta kazanan sarı lacivertliler, rakip takımın teknik direktörü Ergin Ataman'ın birkaç gün önce yaptığı açıklamaya da gönderme yaptı.

    Ataman'a Ataşehir göndermesi

    Ataman'ın "Geçmişte final serisinde 2-0 geriye düşüp de oradan şampiyon olan, hep imkansızlıkları başaran takımız biz. Şampiyon biz olacağız ve geçen yıl olduğu gibi kupayı yine Ülker Arena'da kaldıracağız." sözlerine atıfta bulunarak, kulübün Twitter hesabından "Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks" ifadeleriyle kupa töreni videosu paylaşıldı.

    Fenerbahçe den Ergin Ataman a şampiyonluk göndermesi #1


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