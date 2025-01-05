Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Kadınlar EuroLeague'de üst üste 3. kez şampiyonluğu kazanarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

Danabaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray'ı deplasmanda 65-61 yenerek ligde ve Avrupa'daki namağlup ünvanını sürdüren takımlarının yeni yıldaki hedeflerini anlattı.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"

Galatasaray derbisine yeterli sayıda antrenman yapamadan çıktıklarını ifade eden Danabaş, şu şekilde konuştu:

Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bir aradan geldik. Oyuncularımız tatildeydi. Birkaç günlük antrenmandan sonra maça çıktık. Rakibimiz de elinden geleni yaptı ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha deplasmanda gösterdik. Bu maçı kazanmamız, namağlup ünvanımızı korumamız için çok önemliydi. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Bunu zaten lig tablosuna baktığınız zaman puan sıralamasında görüyorsunuz. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Biz bu kadroyu sadece lig için kurmadık. Avrupa Ligi şampiyonluğunu üst üste 3. kez kazanmak için, tarih yazmak için kurduk. Hedeflerimiz doğrultusunda yürüyoruz.