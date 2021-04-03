Fenerbahçe'den Jan Vesely ve Nando De Colo açıklaması

Fenerbahçe'den Jan Vesely ve Nando De Colo açıklaması

Fenerbahçe basket takımında Barcelona maçında sakatlanan iki oyuncu hakkında açıklama geldi.

THY Euroleague'de Fenerbahçe'de sakatlanan Jan Vesely ve Nando De Colo'nun sakatlıklarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Jan Vesely'nin sol ayak bileğinde dış yan bağ lezyonu tespit edildiğini belirtildi.

VESELY 2 HAFTA YOK

Çekyalı oyuncu en az 2 hafta parkeden uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko’nun 2 Nisan Cuma günü Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Jan Vesely ve Nando De Colo’nun durumları hakkında takım doktorumuz Ahmet Kulduk açıklamalarda bulundu.

Takım doktorumuzun açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncumuz Jan Vesely’nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely’nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir.





NANDO DE COLO'NUN DURUMU MADRİD MAÇI ÖNCESİNDE TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo’nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir."

Karşıllaşmanın ilk çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık yaşayan Jan Vesely, oyuna devam edemedi.

Maçın 36. dakikasında Nando De Colo da dizinden sakatlık yaşadı ve kalan sürede forma giymedi.