Fenerbahçe'den Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı açıklaması

Fenerbahçe, EuroLeague'in 34. ve son haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
Bu maç öncesinde sarı-lacivertli takıma Anadolu Efes'le oynanan karşılaşmada sakatlanan Johnathan Motley ve Sertaç Şanlıdan kötü haber geldi.
Sertaç'ın durumu maç gününde belli olacak
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Sporcularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından Johnathan Motley’de sol bacak kalf bölgesinde kas yaralanması, Sertaç Şanlı’da ise sağ bacak hamstring kas yaralanması tespit edilmiş ve oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır. Yarın oynanacak Olimpiakos maçı öncesinde Johnathan Motley’in tedavisi İstanbul’da devam ettirilecektir. Sertaç Şanlı ise takım kafilesinde yer alacak ve durumuna maç gününde karar verilecektir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış