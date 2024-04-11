Fenerbahçe'den Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı açıklaması Fenerbahçe son oynadıkları Anadolu Efes maçında sakatlık yaşayan Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı’nın tedavilerine başlandığını duyurdu.

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Fenerbahçe, EuroLeague'in 34. ve son haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Bu maç öncesinde sarı-lacivertli takıma Anadolu Efes'le oynanan karşılaşmada sakatlanan Johnathan Motley ve Sertaç Şanlıdan kötü haber geldi.

Sertaç'ın durumu maç gününde belli olacak

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: