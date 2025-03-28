Fenerbahçe'den Melikgazi Kayseri Basketbol'a 32 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 98-56'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Böylelikle sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.
SKOR DAĞILIMI
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 6, Dangerfield 18, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 14, Özge Bilgin, Şuğranur Hatice Sönmez 1, Powers 4, Fall 11
Fenerbahçe: Ece Erginay 5, Sudenur Akarpa 2, Sevgi Uzun 1, Olcay Çakır Turgut 4, Williams 14, İrem Erdik 2, İdil Saçalır 6, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Nikolina Milic 14, Tilbe Şenyürek 13, McBride 14
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