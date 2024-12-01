Fenerbahçe'den Mersin Spor'a 29 sayılık fark!

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 98-69'luk skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 14, Pineiro 6, Cruz 16, Canberk Kuş 2, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 8, Kairys 4, Berkay Sinirlioğlu 3, Simmons 8, Deniz Kılıçlı 4, Tevfik Akdamar
Fenerbahçe: Melli 4, Sertaç Şanlı 3, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 8, Colson 14, Baldwin 8, Mays 7, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes-Davis 20, Biberovic 12, Marjanovic 12, Erten Gazi
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış