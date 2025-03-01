Fenerbahçe'den Nesibe Aydın'a 31 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 98-67'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 15, Williams 30, Meesseman 17, Allemand 12, Charles 4, Ece Erginay 1, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut 12, İrem Erdik 2, Tilbe Şenyürek 2, Selen İrem Baş 3, Ayşe Yılmaz
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 6, Wheeler 15, Wallace 10, Nared 18, Serfa 15, Merve Arı, Merve Aygül 3, Elif Çayır, Sevgi Tonguç, İlayda Güner
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