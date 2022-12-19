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    Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

    EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe, pivot Tonye Jekiri'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını ve sahalardan 8 hafta uzak kalacağını açıkladı.
    • 19.12.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 17:02
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    Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

    Fenerbahçe, bir süredir sakatlıkları bulunan Tonye Jekiri ve Nemanja Bjelica'nın son durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Jekiri'nin ameliyat olacağı, Bjelica'nın ise yeni yılın ilk haftasında takım idmanlarına başlayacağı belirtildi.

    İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

    "Jekiri'nin ameliyatının ardından sahalara dönüş süresinin yaklaşık sekiz hafta olması öngörülmektedir"

    "Bir süredir kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından planlanan konservatif tedavi ve çalışma programını takip eden Tonye Jekiri'nin durumu ekibimizce değerlendirilmiştir. Bu süreçte basketbol faaliyetlerini sürdüren Jekiri'nin, bir süredir devam eden şikayetlerinden tamamen kurtulabilmesi adına, 22 Aralık Perşembe günü oynanacak Partizan maçının ardından ameliyat olmasına karar verilmiştir.

    Tonye Jekiri'nin ameliyatının ardından sahalara dönüş süresinin yaklaşık sekiz hafta olması öngörülmektedir. Yaşadığı baldır sakatlığı sonrasında tedavi süreci devam eden sporcumuz Nemanja Bjelica'nın, yeni yılın ilk haftasında takım idmanlarına başlaması planlanmaktadır."

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