Fenerbahçe'den Umana Reyer'e 20 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu beşinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İtalya'nın Umana Reyer takımı karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-66'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe, grubunu lider tamamlamayı garantiledi.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 9, Williams 13, Meesseman 22, Allemand 3, Charles 14, Atkins 2, Lekovic 2, Sacalir 7, Sabally 12, Badiane 2
Umana Reyer: Berkani 11, Smalls 15, Nicolodi 4, Stankovic 1, Kuler 15, Miccoli 5, Cubaj, Fassina 11, Santucci 4
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış